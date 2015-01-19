88-летняя жительница Котельничского района отдала мошенницам более 1 млн рублей в обмен на бумажные закладки.
Днем к жительнице п. Ежиха, 1930 г.р. пришли в дом две незнакомые женщины.
Они сообщили, что «в стране проводится реформа, и нужно срочно менять деньги».
Выяснилось, что хозяйка хранила свои сбережения в трехлитровых банках, закопав их в землю у дома.
«Гостьи» вызвались помочь и копали так усердно, что даже сломали лопату.
Когда банки с накоплениями оказались у них в руках, женщины оставили бабушке взамен несколько бумажных закладок с изображением долларовых купюр и скрылись.
Мошенниц ищут.
по информации УМВД по Кировской области
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