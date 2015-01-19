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88-летняя жительница Котельничского района отдала мошенницам более 1 млн рублей в обмен на бумажные закладки.

Вчера, 12:34 | Просмотров: 157 | Версия для печати
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Днем к жительнице п. Ежиха, 1930 г.р. пришли в дом две незнакомые женщины.
 
Они сообщили, что «в стране проводится реформа, и нужно срочно менять деньги».
 
Выяснилось, что хозяйка хранила свои сбережения в трехлитровых банках, закопав их в землю у дома.
 
«Гостьи» вызвались помочь и копали так усердно, что даже сломали лопату.
 
Когда банки с накоплениями оказались у них в руках, женщины оставили бабушке взамен несколько бумажных закладок с изображением долларовых купюр и скрылись.
 
Мошенниц ищут.
 
по информации УМВД по Кировской области


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