88-летняя жительница Котельничского района отдала мошенницам более 1 млн рублей в обмен на бумажные закладки.

Поделиться новостью:

Днем к жительнице п. Ежиха, 1930 г.р. пришли в дом две незнакомые женщины.

Они сообщили, что «в стране проводится реформа, и нужно срочно менять деньги».

Выяснилось, что хозяйка хранила свои сбережения в трехлитровых банках, закопав их в землю у дома.

«Гостьи» вызвались помочь и копали так усердно, что даже сломали лопату.

Когда банки с накоплениями оказались у них в руках, женщины оставили бабушке взамен несколько бумажных закладок с изображением долларовых купюр и скрылись.

Мошенниц ищут.

по информации УМВД по Кировской области