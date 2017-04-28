Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.
В СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Инцидент произошел осенью 2018 года.
Житель города Кирова продал у одного из ТРЦ города часы-будильник, которые могли скрыто вести видео- и аудиозаписи. Мужчина не знал, что данная продажа проходит под контролем сотрудников правоохранительных органов и проводится в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Экспертиза подтвердила, что часы-будильник соответствуют определению специальных технических средств для негласного визуального наблюдения и документирования.
Расследование продолжается.
по информации СУ СКР по Кировской области
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