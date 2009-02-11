Учения МЧС в Кировском драматическом театре

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Сегодня на Театральной площади разворачивались драматические события: спасателям пришлось тушить сильный пожар и эвакуировать пострадавших людей из областного Драмтеатра. Правда, происходило всё это в рамках учений.Пожар условный, а тревога настоящая! По легенде возгорание произошло на сцене во время спектакля, когда в зрительном зале было особенно много людей. Вспыхнуло напольное покрытие и декорации, площадь возгорания - более 5 метров. Не прошло и 3-4 минут с того момента, как сработала пожарная сигнализация, как на площадь одна за другой приезжают разные пожарные автомобили. Проверяется скорость реагирования, как пожарной охраны, так и сотрудников театра.За ходом учений внимательно следили начальники районных пожарно-спасательных частей, приехавшие в Киров. Условное возгорание было быстро потушено. Уровень координации действий скорости реагирования на угрозу - высокий. Накануне больших новогодних каникул спасателям нужно быть готовыми ко всему, в праздники люди часто теряют бдительность, и одна искра может привести к большой трагедии, особенно, если возгорание произойдет в торговом центре, кинотеатре или другом здании, где одновременно находится много людей.