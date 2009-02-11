Учения МЧС в Кировском драматическом театре
МИХАИЛ БУЛДАКОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ГУ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пожар имеет повышенный класс опасности, поэтому приезжает так много машин. У всех свои обязанности, также развернут штаб для координации действия спасателей».
За ходом учений внимательно следили начальники районных пожарно-спасательных частей, приехавшие в Киров. Условное возгорание было быстро потушено. Уровень координации действий скорости реагирования на угрозу - высокий. Накануне больших новогодних каникул спасателям нужно быть готовыми ко всему, в праздники люди часто теряют бдительность, и одна искра может привести к большой трагедии, особенно, если возгорание произойдет в торговом центре, кинотеатре или другом здании, где одновременно находится много людей.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!