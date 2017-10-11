В Кирове ищут пострадавших от действий мужчины, подозреваемого в развратных действиях в отношении детей.

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Разыскиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы совершения преступлений.

По версии следствия, житель города Кирова в течение 2017 и 2018 гг. совершал развратные действия и иные действия сексуального характера в отношении малолетних.

В настоящее время мужчина арестован, следователи устанавливают эпизоды его преступной деятельности.

Проверяется вероятность совершения вышеуказанным лицом иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних в различных районах города Кирова.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о фактах противоправной деятельности данного мужчины, просьба обращаться в следственные органы по телефонам: 8 (8332) 485-181, 8 (8332) 485-241.

фото предоставлено СУ СКР по Кировской области