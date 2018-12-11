В Кильмезском районе в ДТП погиб сотрудник МЧС.
Трагедия произошла 9 декабря в п. Кильмезь.
Около 4 часов утра 31-летний водитель Subaru Impreza двигался по улице Советской.
В какой-то момент мужчина не справился с управлением и сбил 25-летнего молодого человека, который шел по обочине дороги.
Далее иномарка врезалась в столб. Пешеход от полученных травм скончался.
Погибшим оказался начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Мурашинского района Ринат Сайфутдинов.
По отзывам родных и коллег, это был очень талантливый, амбициозный и перспективный молодой человек.
фото УГИБДД по Кировской области, vk.com/gorod_murashi
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