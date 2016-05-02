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В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб.

Сегодня, 14:24 | Просмотров: 202 | Версия для печати
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Серьезная авария произошла вечером 10 декабря в Юрьянском районе Кировской области.
 
На 409-ом километре автодороги «Вятка» столкнулись «Лада Гранта» и грузовик «Тойота Хино».
 
По предварительной информации, 35-летний водитель «Лады» на большой скорости не справился с управлением, в итоге автомобиль закрутило на трассе и вынесло на встречную полосу.
 
Двигавшийся во встречном направлении 40-летний водитель фургона не смог уйти от лобового столкновения. Оба автомобиля после удара вылетели в кювет.
 
35-летний водитель «Гранты» от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель фургона получил ссадины и ушибы. Обстоятельства аварии уточняются.  
 
А днем ранее смертельное ДТП произошло в Кильмези. Там 31-летний водитель "Subaru Impreza" не справился с управлением, сбил пешехода и врезался в столб. Пешеходом оказался сотрудник МЧС. 25-летний молодой человек от полученных  травм скончался.
 
фото УГИБДД по Кировской области
 
 
В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб. В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб. В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб. В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб. В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб.


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