В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

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ЧП произошло 11 декабря в 18:39 мск на перегоне между станциями Макуха и Лунданка ГЖД (направление Киров-Котлас).

По неустановленной причине с рельсов сошел 31 вагон с грузом бокситов грузового поезда № 2131.

По информации пресс-службы ГЖД, часть вагонов осталась стоять на колесных парах, семь вагонов опрокинулись. Жертв и пострадавших нет.

Для устранения последствий аварии были задействованы восстановительные поезда станций Сольвычегодск и Киров. Груз поезда опасности для экологии не представляет. Угрозы возгорания нет.

На месте работает комиссия Горьковской железной дороги, а также следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

По данным ГЖД, из-за аварии будет задержка в пути пассажирского поезда №89 сообщением Воркута - Нижний Новгород. Время задержки не известно.

Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки.