В Кирове осудили "экстрасенса" из Москвы, обманувшую кировчан на 3,5 млн рублей.

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45-летняя жительница Москвы в течение 2016 и 2017 гг. размещала в различных СМИ объявления о проведении экстрасенсорных ритуалов, обрядов и ритуалов.

За денежное вознаграждение она обещала всем нуждающимся устранить "порчу" и т.д.

В действительности женщина не обладала какими-либо сверхспособностями, но тем не менее нашлось много доверчивых кировчан, которые готовы были воспользоваться ее услугами.

"Экстрасенс" проводила консультирование по телефону из Москвы и Санкт-Петербурга и вне зависимости от результата получала солидное вознаграждение: от 20 до 830 тысяч рублей.

В общей сложности жертвами "экстрасенса" стал 21 человек. Сумма обманом полученных средств составила 3,5 млн рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании компенсации материального ущерба на общую сумму более 3,1 млн. рублей. Отбывать наказание осуждённая будет в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области