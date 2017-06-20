ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

12 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.5022
EURO: 75.6197
Погода в городе Кирове:
днём:  -4...-2°C
вечером:  -3...-1°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове осудили "экстрасенса" из Москвы, обманувшую кировчан на 3,5 млн рублей.

Сегодня, 12:22 | Просмотров: 0 | Версия для печати
Поделиться новостью:
45-летняя жительница Москвы в течение 2016 и 2017 гг. размещала в различных СМИ объявления о проведении экстрасенсорных ритуалов, обрядов и ритуалов.
 
За денежное вознаграждение она обещала всем нуждающимся устранить "порчу" и т.д.
 
В действительности женщина не обладала какими-либо сверхспособностями, но тем не менее нашлось много доверчивых кировчан, которые готовы были воспользоваться ее услугами.
 
"Экстрасенс" проводила консультирование по телефону из Москвы и Санкт-Петербурга и вне зависимости от результата получала солидное вознаграждение: от 20 до 830 тысяч рублей.
 
В общей сложности жертвами "экстрасенса" стал 21 человек. Сумма обманом полученных средств составила 3,5 млн рублей.
 
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании компенсации материального ущерба на общую сумму более 3,1 млн. рублей. Отбывать наказание осуждённая будет в колонии общего режима.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове осудили "экстрасенса" из Москвы, обманувшую кировчан на 3,5 млн рублей.

12:22 12.12.2018


В Кирове осудили "экстрасенса" из Москвы, обманувшую кировчан на 3,5 млн рублей.

В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

23:10 11.12.2018


В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

В Кирове наложили арест на имущество бизнесмена, задолжавшего 4 млн рублей налогов.

18:26 11.12.2018


В Кирове наложили арест на имущество бизнесмена, задолжавшего 4 млн рублей налогов.

В Кирове бабушка-инвестор поверила в "компенсацию" и отдала мошенникам 111 тысяч рублей.

15:08 11.12.2018


В Кирове бабушка-инвестор поверила в "компенсацию" и отдала мошенникам 111 тысяч рублей.

В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб.

14:24 11.12.2018


В Юрьянском районе "Лада Гранта" врезалась в фургон: 1 человек погиб.

В Кильмезском районе в ДТП погиб сотрудник МЧС.

13:22 11.12.2018


В Кильмезском районе в ДТП погиб сотрудник МЧС.

Январские пенсии кировчане получат досрочно в декабре.

13:05 11.12.2018


Январские пенсии кировчане получат досрочно в декабре.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансу

12:01 12.12.2018


Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансу

В библиотеке им. Пушкина состоялись краеведческие посиделки

11:59 12.12.2018


В библиотеке им. Пушкина состоялись краеведческие посиделки

Секции конного спорта: быть или не быть?

11:10 12.12.2018


Секции конного спорта: быть или не быть?

Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиям

11:07 12.12.2018


Зимние развлечения порой могут привести к самым серьёзным последствиям

Кировчане отметили годовщину начала первой чеченской кампании

11:06 12.12.2018


Кировчане отметили годовщину начала первой чеченской кампании

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Вступил в законную силу приговор в отношении убийцы супругов Мятиевых.

20.06.2017


Вступил в законную силу приговор в отношении убийцы супругов Мятиевых.

В Кировской области осудили директора ООО «Агропромсоюз» за незаконную рубку леса на сумму 35 млн рублей.

20.07.2017


В Кировской области осудили директора ООО «Агропромсоюз» за незаконную рубку леса на сумму 35 млн рублей.

Жительницу Опаринского района приговорили к 5 месяцам колонии за жестокое обращение с ребенком.

21.05.2018


Жительницу Опаринского района приговорили к 5 месяцам колонии за жестокое обращение с ребенком.

Экс-директора ООО «Лузский Хлебокомбинат» приговорили к 1 году колонии.

07.06.2018


Экс-директора ООО «Лузский Хлебокомбинат» приговорили к 1 году колонии.

В Нолинске менеджер турфирмы присвоила 100 тыс. рублей.

15.08.2017


В Нолинске менеджер турфирмы присвоила 100 тыс. рублей.

Жителя Оричей приговорили к 2,6 годам лишения свободы за кражу 900 тысяч рублей на почте.

16.03.2018


Жителя Оричей приговорили к 2,6 годам лишения свободы за кражу 900 тысяч рублей на почте.

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

10.12.2018


Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх