В Кирово-Чепецке вынесли приговор двум молодым людям, угнавшим 7 автомобилей.

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Жители г. Кирово-Чепецка 1997 и 1998 г.р. уже были неоднократно судимы.

Через короткий промежуток времени после освобождения из мест лишения свободы они вновь совершили преступления.

После обильного употребления спиртного молодых людей потянуло "на подвиги". Юноши решили покататься на автомобиле. При этом собственной машины и прав у них не было. Молодые люди находили припаркованные во дворах автомобили, взламывали салон и пытались завести мотор.

В общей сложности ими было совершено 7 угонов. В двух машинах не оказалось аккумуляторов, и они позаимствовали оборудование из соседних машин.

Всего от действий угонщиков пострадало 11 человек, трое из них - пенсионеры, которые много лет копили средства на покупку машины. Один из потерпевших даже не мог участвовать в осмотре места происшествия в связи с плохим самочувствием.

Приговором Кирово-Чепецкого районного суда молодые люди были признаны виновными: первому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, второму - в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

по информации Кирово-Чепецкой городской прокуратуры.