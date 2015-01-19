Жительница Омутнинского района отдала "ворожеям" 340 тысяч рублей за снятие "порчи".

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В дом к пенсионерке 1935 г.р. заглянули две незнакомые женщины цыганской национальности.

Незнакомки спросили, не продает ли хозяйка мясо. Удивленная женщина ответила отрицательно, и разговор быстро перешел на темы здоровья.

Гостьи тут же определили, что на пожилую женщину наведена "порча" и предложили ее исцелить. Для этого потребовались все имевшиеся в доме наличные деньги.

Хозяйка достала 340 тысяч рублей и передали их «ворожеям», которые завернули их в платок. После быстрых манипуляций одна из незнакомок подменила деньги на газеты и гостьи быстро ушли.

Полицейские выяснили, что злоумышленницы приезжали в Омутнинский район из Республики Марий Эл. Там и задержали одну из подозреваемых - ранее судимую, неработающую женщину, 1985 года рождения. У нее была изъята большая часть похищенных денег.

Начальник МО МВД России "Омутнинский" Александр Вдовкин вернул их потерпевшей пенсионерке и ее супругу. Расследование продолжается.

по информации УМВД по Кировской области

на фото: Александр Вдовкин возвращает похищенные деньги потерпевшей пенсионерке и ее супругу.