Кировские школьники узнали, чем занимается военная автомобильная инспекция

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Чем ВАИ отличается от ГАИ, как включить проблесковый маячок, и чем занимается военная автомобильная инспекция. Обо всем этом узнали школьники, побывав на закрытом военном объекте.Вот так запросто взять и сесть за руль патрульной машины, да еще и военной. Такая возможность у этих мальчишек и девчонок впервые. Сегодня они узнали - что значит быть инспектором ВАИ.На страже правил дорожного движения в России стоит не только Госавтоинспекция, но и Военная автомобильная инспекция. Их функции очень похожи - только ГИБДД следит за порядком на дорогах, а ВАИ в воинских частях и подразделениях.Школьники посетили и музей истории службы. Ребята узнали, что военная автомобильная инспекция появилась еще в годы великой отечественной войны. Инспекторы ВАИ проверяли автотранспорт армии на дорогах, а также контролировали выход и возвращение машин в воинских частях.После подробной экскурсии перед юными гостями выступил инспектор ГИБДД. Тема для детей актуальная - как правильно переходить дорогу.Александра Багина инспектора слушала внимательно. Теперь она знает, что дорогу можно переходить только в пределах перекрестка.Правила дорожного движения едины для всех - и для военных, и для гражданских. Цель у всех одна - снизить количество ДТП и сделать дороги безопаснее.