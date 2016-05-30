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Кировские школьники узнали, чем занимается военная автомобильная инспекция

Вчера, 15:31 | Просмотров: 119 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Чем ВАИ отличается от ГАИ, как включить проблесковый маячок, и чем занимается военная автомобильная инспекция. Обо всем этом узнали школьники, побывав на закрытом военном объекте.

Вот так запросто взять и сесть за руль патрульной машины, да еще и военной. Такая возможность у этих мальчишек и девчонок впервые. Сегодня они узнали - что значит быть инспектором ВАИ.

- Соблюдайте правила ПДД.

На страже правил дорожного движения в России стоит не только Госавтоинспекция, но и Военная автомобильная инспекция. Их функции очень похожи - только ГИБДД следит за порядком на дорогах, а ВАИ в воинских частях и подразделениях.

Кировские школьники узнали, чем занимается военная автомобильная инспекцияДМИТРИЙ БОРОДИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 145 ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ:
«В рамках проведения всероссийской акции "Есть такая профессия Родину защищать" с 4 "В" классом проводится урок мужества. Рассказываем о деятельности ВОИ в Кировской области, об автомобилях, которые стоят на вооружении и технических средствах».

Школьники посетили и музей истории службы. Ребята узнали, что военная автомобильная инспекция появилась еще в годы великой отечественной войны. Инспекторы ВАИ проверяли автотранспорт армии на дорогах, а также контролировали выход и возвращение машин в воинских частях.

- Раньше с такими приборами инспекторы ВАИ несли службу на дорогах общего пользования.

После подробной экскурсии перед юными гостями выступил инспектор ГИБДД. Тема для детей актуальная - как правильно переходить дорогу.

Кировские школьники узнали, чем занимается военная автомобильная инспекцияАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Подземный пешеходный переход - недалеко от вашей школы есть такой. И надземный переход - это над землей, допустим на остановке в районе зонального института».

Александра Багина инспектора слушала внимательно. Теперь она знает, что дорогу можно переходить только в пределах перекрестка.

Кировские школьники узнали, чем занимается военная автомобильная инспекцияАЛЕКСАНДРА БАГИНА:
«Можно переходить по светофору, по зебре и по знакам. На этом знаке нарисован человек, который идет по зебре. Если не имеется знака, то я имею право переходить по зебре».

Правила дорожного движения едины для всех - и для военных, и для гражданских. Цель у всех одна - снизить количество ДТП и сделать дороги безопаснее.


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