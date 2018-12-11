ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

12 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.4225
EURO: 75.2168
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кировской области из-за схода грузового состава два пассажирских поезда задерживаются на 10 и 15 часов.

Сегодня, 15:37 | Просмотров: 214 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Напомним, ЧП произошло вечером 11 декабря на однопутном неэлектрифицированном участке перегона Макуха - Лунданка.
 
Произошел сход 31 вагона с грузом руды (бокситы).
 
Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. Пассажирские поезда, задержанные из-за аварии в Подосиновском районе, были отправлены по объездным маршрутам.
 
Задержка пассажирского поезда N 89 сообщением Воркута - Нижний Новгород по прибытию в Нижний Новгород ориентировочно составит 15 часов. Пассажирского поезда N 310 сообщением Адлер - Воркута в Воркуту - на 10 часов.
 
На станции Вологда к поездам будут прицеплены по одному дополнительному вагону-ресторану, которые обеспечат пассажиров горячим питанием.
 
Аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке продолжаются.
 
фото с места крушения Приволжского СУ СКР на транспорте
 
В Кировской области из-за схода грузового состава два пассажирских поезда задерживаются на 10 и 15 часов. В Кировской области из-за схода грузового состава два пассажирских поезда задерживаются на 10 и 15 часов. В Кировской области из-за схода грузового состава два пассажирских поезда задерживаются на 10 и 15 часов. В Кировской области из-за схода грузового состава два пассажирских поезда задерживаются на 10 и 15 часов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Яранском районе водитель "Газели" сбил лося.

16:33 12.12.2018


В Яранском районе водитель "Газели" сбил лося.

В Кировской области из-за схода грузового состава два пассажирских поезда задерживаются на 10 и 15 часов.

15:37 12.12.2018


В Кировской области из-за схода грузового состава два пассажирских поезда задерживаются на 10 и 15 часов.

Жительница Омутнинского района отдала "ворожеям" 340 тысяч рублей за снятие "порчи".

15:26 12.12.2018


Жительница Омутнинского района отдала "ворожеям" 340 тысяч рублей за снятие "порчи".

В феврале 2019 года кировчане получат первые квитанции за электричество с новой графой за вывоз мусора.

14:31 12.12.2018


В феврале 2019 года кировчане получат первые квитанции за электричество с новой графой за вывоз мусора.

В Кирово-Чепецке вынесли приговор двум молодым людям, угнавшим 7 автомобилей.

13:45 12.12.2018


В Кирово-Чепецке вынесли приговор двум молодым людям, угнавшим 7 автомобилей.

В Котельниче убрали «пруд» из канализационных стоков.

13:32 12.12.2018


В Котельниче убрали «пруд» из канализационных стоков.

В Кирове осудили "экстрасенса" из Москвы, обманувшую кировчан на 3,5 млн рублей.

12:22 12.12.2018


В Кирове осудили "экстрасенса" из Москвы, обманувшую кировчан на 3,5 млн рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников

17:32 12.12.2018


В Слободском учителя информатики оказались в роли учеников

В регионе утвердили тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами

17:30 12.12.2018


В регионе утвердили тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами

Кировские школьники узнали, чем занимается военная автомобильная инспекция

15:31 12.12.2018


Кировские школьники узнали, чем занимается военная автомобильная инспекция

Состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме для детей-сирот

15:29 12.12.2018


Состоялась жеребьевка по распределению квартир в доме для детей-сирот

Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансу

12:01 12.12.2018


Кировчанин поедет на мировой чемпионат по брейк-дансу

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

11.12.2018


В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

В Оричевском районе цистерна сошла с рельсов

04.03.2016


В Оричевском районе цистерна сошла с рельсов

В Кировской области в районе станции Просница произошел сход 8 порожних железнодорожных цистерн.

05.05.2015


В Кировской области в районе станции Просница произошел сход 8 порожних железнодорожных цистерн.

Из Кирова на юг - на «прямом» поезде

28.04.2015


Из Кирова на юг - на «прямом» поезде

Киров и Нижний Новгород вновь свяжет "Дневной экспресс".

13.11.2014


Киров и Нижний Новгород вновь свяжет "Дневной экспресс".

На Транссибе возможны задержки поездов.

05.11.2014


На Транссибе возможны задержки поездов.

Популярные новости

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

11.12.2018


В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

10.12.2018


Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

В Уржумском районе пожарные спасли из горящей фермы две сотни телят.

03.12.2018


В Уржумском районе пожарные спасли из горящей фермы две сотни телят.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх