В Кировской области из-за схода грузового состава два пассажирских поезда задерживаются на 10 и 15 часов.

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Напомним, ЧП произошло вечером 11 декабря на однопутном неэлектрифицированном участке перегона Макуха - Лунданка.

Произошел сход 31 вагона с грузом руды (бокситы).

Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. Пассажирские поезда, задержанные из-за аварии в Подосиновском районе, были отправлены по объездным маршрутам.

Задержка пассажирского поезда N 89 сообщением Воркута - Нижний Новгород по прибытию в Нижний Новгород ориентировочно составит 15 часов. Пассажирского поезда N 310 сообщением Адлер - Воркута в Воркуту - на 10 часов.

На станции Вологда к поездам будут прицеплены по одному дополнительному вагону-ресторану, которые обеспечат пассажиров горячим питанием.

Аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке продолжаются.

фото с места крушения Приволжского СУ СКР на транспорте