В Яранском районе водитель "Газели" сбил лося.
ДТП произошло около 20 часов 11 декабря.
На 47-ом километре автодороги Яранск - Санчурск - Марий Эл на проезжую часть перед "Газелью" неожиданно выскочил лось.
Из-за плохой видимости водитель не успел среагировать на появление животного. В результате происшествия 47-летний водитель автомобиля получил травмы. Госпитализация мужчине не потребовалась.
В тот же день еще одно ДТП произошло на 4-ом километре автодороги Яранск – Знаменка.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ-2705».
В результате аварии 37-летний водитель и 38-летний пассажир «Лады» получили травмы. Оба были госпитализированы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
фото УГИБДД по Кировской области
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