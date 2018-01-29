В Кирове будут судить 3 наркоторговцев, которых обвиняют в совершении 27 преступлений.

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Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы наркоторговцев.

По версии следствия, в течение двух лет 19-летние жители г. Воркуты Республики Коми занимались масштабным сбытом синтетических наркотических средств на территории Кировской области.

Распространение происходило дистанционным способом через тайники-«закладки» после оплаты через интернет. В середине декабря 2017 года в результате оперативных мероприятий правоохранительных органов наркоторговцы были задержаны.

В ходе предварительного расследования молодые люди дали показания, изобличающие других участников преступной группы. В связи с чем прокурор заключил с ними досудебные соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Нововятский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.

по информации прокуратуры Кировской области