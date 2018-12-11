В Подосиновском районе восстановлено движение поездов.

Поделиться новостью:

Напомним, ЧП произошло 11 декабря на перегоне между железнодорожными станциями Макуха-Лунданка Горьковской железной дороги.

Во время движения грузового состава по однопутному неэлектрифицированному участку железной дороги 31 вагон, груженый алюминиевой рудой, сошел с рельсов.

7 вагонов опрокинулись и частично разрушили железнодорожное полотно.

Погибших и пострадавших в аварии не было. Руда не представляла угрозы для экологии.

В результате аварии произошла задержка в пути двух пассажирских поездов на 10 и 15 часов.

К 7.00 13 декабря движение поездов на перегоне Макуха – Лунданка Подосиновского района было полностью восстановлено. В ликвидации аварии было задействовано более 200 человек и 27 единиц техники.

Причины происшествия устанавливаются.