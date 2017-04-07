31-летний кировчанин задержан за организацию наркопритона.

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В УМВД России по Кировской области подвели итоги спецмероприятия «Рассадник».

В ходе его проведения было выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 22 административных правонарушения, изъято более 20 граммов наркосредств.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области задержали ранее судимого и нигде не работающего житель областного центра, 1987 года рождения. Мужчина систематически предоставлял свою квартиру для потребления наркотиков. В течение ноября в числе его постоянных "клиентов" были трое мужчин.

Полицейские задержали знакомых хозяина наркопритона. Они были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача».

В отношении организатора наркопритона возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Полиция напоминает: если в вашем подъезде появился специфический запах, если вы находите пакетики с остатками растительной массы или пустые пипетки (в том числе с нагаром), флакончики из-под лекарств, видите, что часто приходят посторонние люди, не проживающие в вашем подъезде, то есть вероятность, что в вашем доме употребляют наркотики. Не оставайтесь равнодушными, сообщите информацию в полицию по телефону 02 (с мобильных телефонов 102).

по информации УМВД по Кировской области