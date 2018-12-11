В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб.
Страшное ДТП произошло около 21 часа 12 декабря.
На 340-км автодороги «Вятка» 45-летний водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В это время во встречном направлении на большой скорости двигался "БМВ".
В результате лобового столкновения легковой автомобиль превратился с груду покореженного металла. Шансов выжить у 44-летнего водителя иномарки не было. Мужчина погиб на месте ДТП.
Водитель фуры получил небольшие травмы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Похожее ДТП произошло 10 декабря в Юрьянском районе. На 409-ом километре автодороги «Вятка» «Лада Гранта» врезалась в фургон. Водитель "Лады" также погиб на месте аварии.
фото с места ДТП в Орловском районе
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