В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб.

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Страшное ДТП произошло около 21 часа 12 декабря.

На 340-км автодороги «Вятка» 45-летний водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В это время во встречном направлении на большой скорости двигался "БМВ".

В результате лобового столкновения легковой автомобиль превратился с груду покореженного металла. Шансов выжить у 44-летнего водителя иномарки не было. Мужчина погиб на месте ДТП.

Водитель фуры получил небольшие травмы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Похожее ДТП произошло 10 декабря в Юрьянском районе. На 409-ом километре автодороги «Вятка» «Лада Гранта» врезалась в фургон. Водитель "Лады" также погиб на месте аварии.

фото с места ДТП в Орловском районе