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В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб.

Вчера, 15:40 | Просмотров: 249 | Версия для печати
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Страшное ДТП произошло около 21 часа 12 декабря.
 
На 340-км автодороги «Вятка» 45-летний водитель грузового автомобиля «Фредлайнер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
 
В это время во встречном направлении на большой скорости двигался "БМВ".
 
В результате лобового столкновения легковой автомобиль превратился с груду покореженного металла. Шансов выжить у 44-летнего водителя иномарки не было. Мужчина погиб на месте ДТП.
 
Водитель фуры получил небольшие травмы.
 
Обстоятельства аварии устанавливаются.
 
Похожее ДТП произошло 10 декабря в Юрьянском районе. На 409-ом километре автодороги «Вятка» «Лада Гранта» врезалась в фургон. Водитель "Лады" также погиб на месте аварии.
 
фото с места ДТП в Орловском районе
 
В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб. В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб. В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб. В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб. В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб.


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