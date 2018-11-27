В Кирове задержали таксиста, сдавшего пассажиру сдачу "билетами банка приколов".

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В УМВД России по городу Кирову обратился 44-летний житель областного центра.

С его слов, ночью он на такси возвращался из кафе домой. При оплате за поездку пассажир передал водителю 5-тысячную купюру, получил сдачу и направился домой.

Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что четыре тысячные купюры, полученные от таксиста, оказались «билетами банка приколов».

Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 21-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При нем полицейские обнаружили и изъяли еще несколько десятков «билетов банка приколов».

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. На время проведения расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

по информации УМВД по Кировской области