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В Кирове задержали таксиста, сдавшего пассажиру сдачу "билетами банка приколов".

Сегодня, 15:59 | Просмотров: 137 | Версия для печати
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В УМВД России по городу Кирову обратился 44-летний житель областного центра.
 
С его слов, ночью он на такси возвращался из кафе домой. При оплате за поездку пассажир передал водителю 5-тысячную купюру, получил сдачу и направился домой.
 
Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что четыре тысячные купюры, полученные от таксиста, оказались «билетами банка приколов».
 
Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 21-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При нем полицейские обнаружили и изъяли еще несколько десятков «билетов банка приколов».
 
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. На время проведения расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
по информации УМВД по Кировской области


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