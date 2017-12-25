ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

14 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2550
EURO: 75.3916
Погода в городе Кирове:
ночью:  -6...-4°C
утром:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд по должникам

Вчера, 17:43 | Просмотров: 109 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
На этой неделе сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами проводят рейды по сплошной проверке водителей на предмет своевременной уплаты административных штрафов и просроченных платежей ЖКХ, а также кредитов.

Совместный рейд служб проходит на посту ДПС у Нового моста. Движение оживленное. Большой поток авто движется в Киров и из Кирова. Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает машины, затем водители идут в помещение, где уже сотрудники службы судебных приставов проверяют, нет ли у них долгов.

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд по должникамИРИНА КРУПИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛА ГИБДД УМВД ПО Г. КИРОВУ:
«С 10 по 19 декабря мы, совместно со службой судебных приставов проводит операцию должник, в рамках которой выявляем неплательщиков административных штрафов».
 
Машину могут арестовать, если задолженность по платежам превышает 3 000 руб. Приставы учитывают все виды долгов: штрафы судов, просроченные платежи за ЖКХ, долги по кредитам.

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд по должникамАНДРЕЙ ШКОДЫРЕВ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПО РОЗЫСКУ ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ №1 ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Предлагаем должника оплатить долг на месте по мобильному терминалу, или предлагаем явиться к приставу. У нас есть полномочия наложить арест на имущество должника, включая транспортное средство и любые другие ценные вещи, которые при нём находятся - сотовые телефоны, авторегистраторы».
 
 
Кировские автоинспекторы напоминают, что административный штраф должен быть оплачен в установленный законом срок. К неплательщику могут быть применены дополнительные санкции: штраф в двойном размере, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирсе следователи устанавливают обстоятельства пищевого отравления 20 школьников.

19:49 13.12.2018


В Кирсе следователи устанавливают обстоятельства пищевого отравления 20 школьников.

В Кирове задержали таксиста, сдавшего пассажиру сдачу "билетами банка приколов".

15:59 13.12.2018


В Кирове задержали таксиста, сдавшего пассажиру сдачу "билетами банка приколов".

В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб.

15:40 13.12.2018


В Орловском районе фура врезалась в «БМВ»: 1 человек погиб.

Кировская "Родина" с разгромным счетом проиграла хабаровскому ХК "СКА-Нефтяник".

15:26 13.12.2018


Кировская "Родина" с разгромным счетом проиграла хабаровскому ХК "СКА-Нефтяник".

В пригородах Кирова создадут дополнительные контейнерные площадки для мусора.

14:12 13.12.2018


В пригородах Кирова создадут дополнительные контейнерные площадки для мусора.

Жители Советска пожаловались на опасный недострой в центре города.

13:43 13.12.2018


Жители Советска пожаловались на опасный недострой в центре города.

31-летний кировчанин задержан за организацию наркопритона.

13:14 13.12.2018


31-летний кировчанин задержан за организацию наркопритона.

Все новости

Вести. Кировская область

Госуслуги МВД

17:49 13.12.2018


Госуслуги МВД

В Кировской области торжественно открыли год Театра

17:46 13.12.2018


В Кировской области торжественно открыли год Театра

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд по должникам

17:43 13.12.2018


Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд по должникам

Кировчанка Александра Еремина стала победительницей всероссийских соревнований по плаванию

15:11 13.12.2018


Кировчанка Александра Еремина стала победительницей всероссийских соревнований по плаванию

В Народной галерее ОДНТ прошел мастер-класс по вышивке лентами

11:42 13.12.2018


В Народной галерее ОДНТ прошел мастер-класс по вышивке лентами

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Полицейские и судебные приставы выявляют должников

25.12.2017


Полицейские и судебные приставы выявляют должников

Операция "Должник"

13.03.2015


Операция "Должник"

Cовместный рейд судебных приставов и сотрудники ГИБДД

17.04.2009


Cовместный рейд судебных приставов и сотрудники ГИБДД

Брат за брата - не ответчик.

08.04.2016


Брат за брата - не ответчик.

Рейд по должникам

26.07.2013


Рейд по должникам

У жителя Кирова приставы конфисковали иномарку в уплату 29 штрафов.

20.11.2018


У жителя Кирова приставы конфисковали иномарку в уплату 29 штрафов.

Популярные новости

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

11.12.2018


В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

10.12.2018


Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

В Уржумском районе пожарные спасли из горящей фермы две сотни телят.

03.12.2018


В Уржумском районе пожарные спасли из горящей фермы две сотни телят.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх