Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд по должникам

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«Предлагаем должника оплатить долг на месте по мобильному терминалу, или предлагаем явиться к приставу. У нас есть полномочия наложить арест на имущество должника, включая транспортное средство и любые другие ценные вещи, которые при нём находятся - сотовые телефоны, авторегистраторы».

На этой неделе сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами проводят рейды по сплошной проверке водителей на предмет своевременной уплаты административных штрафов и просроченных платежей ЖКХ, а также кредитов.Совместный рейд служб проходит на посту ДПС у Нового моста. Движение оживленное. Большой поток авто движется в Киров и из Кирова. Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает машины, затем водители идут в помещение, где уже сотрудники службы судебных приставов проверяют, нет ли у них долгов.Машину могут арестовать, если задолженность по платежам превышает 3 000 руб. Приставы учитывают все виды долгов: штрафы судов, просроченные платежи за ЖКХ, долги по кредитам.Кировские автоинспекторы напоминают, что административный штраф должен быть оплачен в установленный законом срок. К неплательщику могут быть применены дополнительные санкции: штраф в двойном размере, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов.