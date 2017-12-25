Сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместный рейд по должникам
Совместный рейд служб проходит на посту ДПС у Нового моста. Движение оживленное. Большой поток авто движется в Киров и из Кирова. Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает машины, затем водители идут в помещение, где уже сотрудники службы судебных приставов проверяют, нет ли у них долгов.
ИРИНА КРУПИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛА ГИБДД УМВД ПО Г. КИРОВУ:
«С 10 по 19 декабря мы, совместно со службой судебных приставов проводит операцию должник, в рамках которой выявляем неплательщиков административных штрафов».
Машину могут арестовать, если задолженность по платежам превышает 3 000 руб. Приставы учитывают все виды долгов: штрафы судов, просроченные платежи за ЖКХ, долги по кредитам.
АНДРЕЙ ШКОДЫРЕВ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ПО РОЗЫСКУ ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ №1 ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
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