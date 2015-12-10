В Кирсе следователи устанавливают обстоятельства пищевого отравления 20 школьников.

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13 декабря в больницу г. Кирса обратились 20 учеников 2-х и 3-х классов с подозрением на пищевое отравление.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственного комитета.

По предварительным данным, накануне, 12 декабря, дети обедали в школьной столовой. С вечера до утра 13 декабря в больницу с жалобами на возможное пищевое отравление обратились 20 детей.

Всем была оказана необходимая медпомощь. Детям назначили необходимое лечение и отпустили домой. Госпитализация никому не потребовалась.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

по информации СУ СКР по Кировской области