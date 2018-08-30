В Кировской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в неоднократных кражах из магазинов.

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Один из инцидентов произошел в магазине на улице Горького г. Кирова.

Прибывший по тревоге наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух мужчин, которые попытались, не заплатив, вынести две бутылки спиртного.

Выяснилось, что это был второй заход воришек в тот же магазин. Часом раньше им удалось незаметно вынести неоплаченную бутылку алкоголя.

Аналогичное правонарушение произошло в продуктовом магазине г. Уржума.

На этот раз росгвардейцы задержали женщину 1970 г.р., которая пыталась, не заплатив, вынести продукты питания. После просмотра записи видеокамер было установлено, что подозреваемая за этот день уже дважды наведывалась в магазин и похищала продукты и спиртное.

Для дальнейшего разбирательства женщина была доставлена в МО МВД России «Уржумский».

А накануне в Кирове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в серии краж из 20-ти садовых домиков. Возбуждено уголовное дело.