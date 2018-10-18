В Белохолуницком районе микроавтобус врезался в фуру: 3 человека погибли.

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Как сообщили в УМВД по Кировской области, по факту смертельного ДТП проводится проверка.

Авария произошла в 9 часов 16.12.2018 года в районе п. Климковка.

На 714 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, по предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля "Фольксваген-Транспортер" двигался со стороны г. Омутнинска в сторону г. Белая Холуница.

Микроавтобус выехал на полосу встречного движения и врезался в "Камаз".

В результате лобового столкновения погибли три человека. Смертельные травмы получили водитель "Фольксвагена" и два его пассажира: первый - мужчина 20 лет, личность второго мужчины устанавливается. Водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются.