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Новости / Происшествия

В Слободском двое молодых людей взломали сигнализацию и попытались проникнуть в церковь.

Сегодня, 14:34 | Просмотров: 210 | Версия для печати
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Инцидент произошел поздним вечером.
 
В Михайло-Архангельской церкви на Соборной площади г. Слободского сработала сигнализация.
 
Спустя несколько минут на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Выяснилось, что на резных деревянных воротах церкви отогнут лист фанеры и оборваны провода сигнализации. Рядом на снегу остались свежие следы обуви.
 
Вскоре на улице Энгельса росгвардейцы заметили двух прохожих, которые при виде патрульных попытались убежать, но были задержаны. Отпечаток подошв обуви задержанных совпал с отпечатками, оставленными у ворот церкви.
 
Для дальнейшего разбирательства молодых людей передали полицейским.
 
Напомним, Михайло-Архангельская церковь с надвратной часовней - самое древнее деревянное сооружение на территории Кировской области. Она более чем на сто лет старше знаменитых Кижей и была построена в 1610 году в Слободском Богоявленском мужском монастыре лучшими вятскими мастерами без использования гвоздей.


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