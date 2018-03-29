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В Сунском районе "Лада Гранта" врезалась в ВАЗ-21130: 2 человека погибли, 5 травмированы.

Сегодня, 17:13 | Просмотров: 215 | Версия для печати
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Смертельное ДТП произошло днем 16 декабря в районе д. Осиновицы.
 
На 81 километре автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны, по предварительным данным, 50-летняя водитель автомобиля «Лада-Гранта» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-21130 под управлением 58-летней женщины.
 
Автомобили получили сильные повреждения. В результате ДТП на месте аварии погибла 71-летняя пассажирка «Лада-Гранта», 82-летняя пассажирка ВАЗа скончалась в машине скорой помощи.
 
Пять человек получили травмы и были госпитализированы: обе женщины-водителя, два пассажира автомобиля «Лада-Гранта» (женщина 46 лет и юноша 17 лет), а также 63-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21130.
 
Для ликвидации последствий ДТП привлекались 12 человек и 4 единицы техники. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента проведена деблокировка 1 пассажира.
 
По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
 
Напомним, сегодня же еще одно смертельное ДТП произошло в Белохолуницком районе. В столкновении фуры и "Фольксваген Транспортер" погибли три человека.
 
фото с места ДТП в Сунском районе
фото ГУ МЧС по Кировской области, vk.com, УГИБДД по Кировской области
 
 
В Сунском районе "Лада Гранта" врезалась в ВАЗ-21130: 2 человека погибли, 5 травмированы. В Сунском районе "Лада Гранта" врезалась в ВАЗ-21130: 2 человека погибли, 5 травмированы. В Сунском районе "Лада Гранта" врезалась в ВАЗ-21130: 2 человека погибли, 5 травмированы. В Сунском районе "Лада Гранта" врезалась в ВАЗ-21130: 2 человека погибли, 5 травмированы. 


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