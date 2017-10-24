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Cотрудники МЧС провели рейды по домам с печным отоплением

Вчера, 10:50 | Просмотров: 116 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В канун выходных сотрудники МЧС вновь провели рейды по домам с печным отоплением. Практически каждую неделю в сводках ЧП появляются сообщения о пожарах в частных домах и банях. В большинстве случаев причиной возгорания становятся печи.

- Печь штукатурите, белите?
- Да.
- Вы в курсе, что на притопочном листе у нас ничего хранить нельзя?
- А я всё убираю, я ведь не каждый день печь топлю.

С печкой нужно обходиться осторожно - если недосмотреть, может произойти страшное. По словам сотрудников МЧС, элементарные правила безопасности соблюдают далеко не все.

Cотрудники МЧС провели рейды по домам с печным отоплениемДЕНИС БАЧУРИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Более 70% пожаров происходит в жилом фонде. В связи с чем, отделом надзорной деятельности профилактической работы города Кирова постоянно проводятся профилактические рейды. Особое внимание уделяется домам с низкой степенью пожарной устойчивости, имеющим печное отопление».

В ходе рейдов проводятся инструктажи, жителям вручаются памятки по соблюдению требований пожарной безопасности. Проверки отопительных печей проходят каждую неделю.

Cотрудники МЧС провели рейды по домам с печным отоплениемАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сотрудниками МЧС проверяется не только состояние отопительных печей в квартирах, но и труб в чердачных помещениях. Они должны быть без внешних повреждений и побелены - как здесь».
 
Печи в деревянных домах на особом контроле у пожарных. Зачастую они находятся в аварийном состоянии.


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