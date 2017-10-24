Cотрудники МЧС провели рейды по домам с печным отоплением

Поделиться новостью:

В канун выходных сотрудники МЧС вновь провели рейды по домам с печным отоплением. Практически каждую неделю в сводках ЧП появляются сообщения о пожарах в частных домах и банях. В большинстве случаев причиной возгорания становятся печи.С печкой нужно обходиться осторожно - если недосмотреть, может произойти страшное. По словам сотрудников МЧС, элементарные правила безопасности соблюдают далеко не все.В ходе рейдов проводятся инструктажи, жителям вручаются памятки по соблюдению требований пожарной безопасности. Проверки отопительных печей проходят каждую неделю.Печи в деревянных домах на особом контроле у пожарных. Зачастую они находятся в аварийном состоянии.