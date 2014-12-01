ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

18 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.6208
EURO: 75.3814
Погода в городе Кирове:
ночью:  -15...-13°C
утром:  -13...-11°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Полицейские разыскивают подозреваемого в краже из кафе.

Вчера, 19:42 | Просмотров: 100 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Имущество было похищено из служебного помещения кафе на Октябрьском проспекте.
 
Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия злоумышленника.
 
Его приметы: на вид 45-50 лет, полного телосложения, волосы короткие светлые, имеются лобные залысины.
 
Был одет в куртку темного цвета, на плечах серые вставки, светлый капюшон, свитер черного цвета с глубоким вырезом, черные джинсы, черные ботинки.
 
Если вам известна личность мужчины на кадрах видеозаписи, сообщите об этом по телефонам: 56-60-20 или 02.
 
А накануне в Кирове задержали подозреваемого в серии краж из кабинетов медработников в нескольких поликлиниках. Всего в полицию за осень поступило три заявления: у врачей и медсестер из незакрытых рабочих кабинетов пропали сумки с деньгами.
 
Задержанным оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы, неработающий кировчанин, 1964 года рождения.
 
В настоящее время по ранее возбужденным уголовным делам по фактам краж проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому на период расследования меры пресечения в виде заключения под стражу.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Немском районе «Шевроле Нива» столкнулся с ВАЗ-2113: 1 человек погиб, двое травмированы.

19:59 17.12.2018


В Немском районе «Шевроле Нива» столкнулся с ВАЗ-2113: 1 человек погиб, двое травмированы.

В Кирове эвакуируют автомобили, мешающие уборке улиц.

19:49 17.12.2018


В Кирове эвакуируют автомобили, мешающие уборке улиц.

Полицейские разыскивают подозреваемого в краже из кафе.

19:42 17.12.2018


Полицейские разыскивают подозреваемого в краже из кафе.

Житель Кирова задолжал по алиментам 700 тысяч рублей.

19:29 17.12.2018


Житель Кирова задолжал по алиментам 700 тысяч рублей.

Сборная Кировской области завоевала 28 медалей международного турнира.

19:23 17.12.2018


Сборная Кировской области завоевала 28 медалей международного турнира.

Кировчанка Мария Толоконина стала первой чемпионкой мира по ледолазанию в дисциплине «комбинация».

19:16 17.12.2018


Кировчанка Мария Толоконина стала первой чемпионкой мира по ледолазанию в дисциплине «комбинация».

В 27 районах Кировской области заработал второй мультиплекс цифрового ТВ.

19:04 17.12.2018


В 27 районах Кировской области заработал второй мультиплекс цифрового ТВ.

Все новости

Вести. Кировская область

В селе Елгань Унинского района открыли новый животноводческий комплекс

17:21 17.12.2018


В селе Елгань Унинского района открыли новый животноводческий комплекс

Работа социального комитета ОЗС

17:20 17.12.2018


Работа социального комитета ОЗС

Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"

17:19 17.12.2018


Спортивно-интеллектуальный марафон "Крепкая семья - крепкая Россия"

Кировчане увидели "танцы на вертикали"

15:12 17.12.2018


Кировчане увидели "танцы на вертикали"

В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны"

10:59 17.12.2018


В Театре кукол идет подготовка к премьере спектакля под названием "Щелкунчик. Сны"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Устанавливается подозреваемый в краже

01.12.2014


Устанавливается подозреваемый в краже

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

19.07.2018


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

В Кирове разыскивают троих мужчин, избивших 30-летнего кировчанина.

12.04.2016


В Кирове разыскивают троих мужчин, избивших 30-летнего кировчанина.

В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в краже из бара.

17.08.2018


В Кирове ищут мужчину, подозреваемого в краже из бара.

В Кирове ищут подозреваемую в краже.

15.11.2018


В Кирове ищут подозреваемую в краже.

В Кирове устанавливают подозреваемого в краже куртки из магазина

18.05.2016


В Кирове устанавливают подозреваемого в краже куртки из магазина

Популярные новости

В Белохолуницком районе микроавтобус врезался в фуру: 3 человека погибли.

16.12.2018


В Белохолуницком районе микроавтобус врезался в фуру: 3 человека погибли.

В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

11.12.2018


В Кировской области проводят проверку по факту схода с рельсов более 30-ти вагонов с рудой.

В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

05.12.2018


В Кирове вежливый грабитель украл из ювелирного салона золотую цепочку.

В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

05.12.2018


В Кирове начали сносить незаконные постройки на Кикиморской горе.

Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

10.12.2018


Кировчанина задержали за продажу будильника со скрытой видеокамерой.

В Кирове упавшая с крыши наледь травмировала женщину.

16.12.2018


В Кирове упавшая с крыши наледь травмировала женщину.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх