Полицейские разыскивают подозреваемого в краже из кафе.

Поделиться новостью:

Имущество было похищено из служебного помещения кафе на Октябрьском проспекте.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия злоумышленника.

Его приметы: на вид 45-50 лет, полного телосложения, волосы короткие светлые, имеются лобные залысины.

Был одет в куртку темного цвета, на плечах серые вставки, светлый капюшон, свитер черного цвета с глубоким вырезом, черные джинсы, черные ботинки.

Если вам известна личность мужчины на кадрах видеозаписи, сообщите об этом по телефонам: 56-60-20 или 02.

А накануне в Кирове задержали подозреваемого в серии краж из кабинетов медработников в нескольких поликлиниках. Всего в полицию за осень поступило три заявления: у врачей и медсестер из незакрытых рабочих кабинетов пропали сумки с деньгами.

Задержанным оказался недавно освободившийся из мест лишения свободы, неработающий кировчанин, 1964 года рождения.

В настоящее время по ранее возбужденным уголовным делам по фактам краж проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемому на период расследования меры пресечения в виде заключения под стражу.

по информации УМВД по Кировской области