В Немском районе «Шевроле Нива» столкнулся с ВАЗ-2113: 1 человек погиб, двое травмированы.

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ДТП случилось днем 16 декабря.

На 4 километре дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь 54-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2113 под управлением 38-летней женщины.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Водитель ВАза погибла на месте аварии. Пассажирка травмирована.

54-летний водитель «Нивы» с тяжелыми травмами был госпитализирован.

В тот же день вечером произошло еще одно смертельное ДТП. На 19 километре Южного обхода города Кирова столкнулись три машины.

58-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sorento под управлением 43-летней женщины, а затем с Nissan Pathfinder под управлением 50-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель «четырнадцатой» погиб, его 59-летняя пассажирка получила травмы.