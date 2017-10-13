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В Немском районе «Шевроле Нива» столкнулся с ВАЗ-2113: 1 человек погиб, двое травмированы.

Вчера, 19:59 | Просмотров: 141 | Версия для печати
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ДТП случилось днем 16 декабря.
 
На 4 километре дороги Кырчаны – Нема – Кильмезь 54-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2113 под управлением 38-летней женщины.
 
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Водитель ВАза погибла на месте аварии. Пассажирка травмирована.
 
54-летний водитель «Нивы» с тяжелыми травмами был госпитализирован.
 
В Немском районе «Шевроле Нива» столкнулся с ВАЗ-2113: 1 человек погиб, двое травмированы.В тот же день вечером произошло еще одно смертельное ДТП. На 19 километре Южного обхода города Кирова столкнулись три машины.
 
58-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sorento под управлением 43-летней женщины, а затем с Nissan Pathfinder под управлением 50-летнего мужчины.
 
В результате происшествия водитель «четырнадцатой» погиб, его 59-летняя пассажирка получила травмы.


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