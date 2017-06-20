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В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

14 февраля 2019 12:57 | Просмотров: 202 | Версия для печати
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Ленинский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего не работающего жителя города Ухты Республики Коми.
 
Летом 2018 года молодой человек нашел в интернете оптовых продавцов синтетических наркотиков и приобрел в Москве партию общим весом 1 кг у неустановленного лица.
 
Сбывать наркотики житель Ухты планировал через тайники-закладки в своем городе. Но большим планам не дали сбыться сотрудники УФСБ России по Кировской области.
 
Молодого человека задержали, когда он следовал из Москвы в Ухту на своем автомобиле с партией наркотиков, приготовленных к продаже.
 
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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