В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

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Ленинский районный суд города Кирова рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего не работающего жителя города Ухты Республики Коми.

Летом 2018 года молодой человек нашел в интернете оптовых продавцов синтетических наркотиков и приобрел в Москве партию общим весом 1 кг у неустановленного лица.

Сбывать наркотики житель Ухты планировал через тайники-закладки в своем городе. Но большим планам не дали сбыться сотрудники УФСБ России по Кировской области.

Молодого человека задержали, когда он следовал из Москвы в Ухту на своем автомобиле с партией наркотиков, приготовленных к продаже.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области