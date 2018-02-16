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Новости / Происшествия

В Кирове ищут мужчину, ограбившего салон сотовой связи.

Вчера, 17:29 | Просмотров: 148 | Версия для печати
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Нападение было совершено 16 февраля около 20 часов на улице Карла Маркса, д. 132.
 
Неизвестный мужчина в маске зашел в салон сотовой связи и достал предмет, похожий на нож с рукоятью черно-серебристого цвета.
 
Угрожая продавцу, грабитель открыто похитил из салона связи деньги и 12 сотовых телефонов. Все телефоны находились в упаковках. Грабитель вынес их из салона в полимерном пакете-майке черного цвета.
 
Приметы подозреваемого: рост 170-175 см, среднего телосложения, в матерчатой куртке темно-синего цвета с капюшоном, длиной немного ниже пояса, светлые джинсы, на куртке в районе груди имелись узкие вставки или тесемки коричневого или оранжевого цвета.
 
Полиция просит владельцев автомашин, имеющих в салоне видеорегистраторы, проезжавщих мимо во время ограбления или живущих в данном районе, предоставить видеозаписи.
 
Всю имеющуюся информацию по данному преступлению просят сообщить в ОП № 2 УМВД России по г. Кирову или по телефонам 64-52-09, 40-60-40, 02, 11


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