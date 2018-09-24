Рейды ГИБДД по транспортным средствам, оставленным под запрещающими знаками
ДМИТРИЙ АНТОЩЕНКО, ЗАМ. КОМАНДИРА ВЗВОДА СПЕЦИАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ДПС ПО Г.КИРОВУ:
«Транспортные средства эвакуируют за нарушение знака. Водителю запрещена здесь даже остановка - поэтому эвакуация».
Сотрудники ГИБДД говорят, что эвакуация мера крайняя, но необходимая, так как проезжая часть из-за припаркованных машин сужается до одной полосы. Это затрудняет движение транспорта и спецтехники. Не исключено, что некоторые водители нарушают правила по не внимательности, но это не освобождает их от ответственности.
ДМИТРИЙ АНТОЩЕНКО, ЗАМ. КОМАНДИРА ВЗВОДА СПЕЦИАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ДПС ПО Г.КИРОВУ:
«Хочется обратиться к водителям - не забывайте о правилах, если въезд со двора - это не перекресток. Знак действует до пересечения с улицей».
К слову, подобная не внимательность обойдется водителю в копейку. Штраф - полторы тысячи, плюс услуги эвакуатора и стоянки - все вместе около четырех тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД советуют водителям обращать внимание на знаки, особенно в снегопады, когда город чистят от снега.
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