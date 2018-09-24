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Рейды ГИБДД по транспортным средствам, оставленным под запрещающими знаками

Сегодня, 11:42 | Просмотров: 84 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Чистить улицы от снега зачастую мешают припаркованные автомобили. Поэтому на улицах Кирова сейчас проходят спецрейды сотрудников ГИБДД, которые выявляют транспортные средства, оставленные под запрещающими знаками.
 
 
Улица Современная проходит по спальному микрорайону Зиновы через новую школу. Поток машин здесь довольно интенсивный. А проезжая часть относительно узкая. Поэтому от перекрестка с улицы Ленина до школы стоят запрещающие знаки "остановка запрещена". Однако некоторые водители их игнорируют.

Рейды ГИБДД по транспортным средствам, оставленным под запрещающими знаками ДМИТРИЙ АНТОЩЕНКО, ЗАМ. КОМАНДИРА ВЗВОДА СПЕЦИАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ДПС ПО Г.КИРОВУ:
«Транспортные средства эвакуируют за нарушение знака. Водителю запрещена здесь даже остановка - поэтому эвакуация».

Сотрудники ГИБДД говорят, что эвакуация мера крайняя, но необходимая, так как проезжая часть из-за припаркованных машин сужается до одной полосы. Это затрудняет движение транспорта и спецтехники. Не исключено, что некоторые водители нарушают правила по не внимательности, но это не освобождает их от ответственности.

ДМИТРИЙ АНТОЩЕНКО, ЗАМ. КОМАНДИРА ВЗВОДА СПЕЦИАЛЬНОГО БАТАЛЬОНА ДПС ПО Г.КИРОВУ:
«Хочется обратиться к водителям - не забывайте о правилах, если въезд со двора - это не перекресток. Знак действует до пересечения с улицей».

К слову, подобная не внимательность обойдется водителю в копейку. Штраф - полторы тысячи, плюс услуги эвакуатора и стоянки - все вместе около четырех тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД советуют водителям обращать внимание на знаки, особенно в снегопады, когда город чистят от снега.


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