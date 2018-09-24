Рейды ГИБДД по транспортным средствам, оставленным под запрещающими знаками

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Чистить улицы от снега зачастую мешают припаркованные автомобили. Поэтому на улицах Кирова сейчас проходят спецрейды сотрудников ГИБДД, которые выявляют транспортные средства, оставленные под запрещающими знаками.Улица Современная проходит по спальному микрорайону Зиновы через новую школу. Поток машин здесь довольно интенсивный. А проезжая часть относительно узкая. Поэтому от перекрестка с улицы Ленина до школы стоят запрещающие знаки "остановка запрещена". Однако некоторые водители их игнорируют.Сотрудники ГИБДД говорят, что эвакуация мера крайняя, но необходимая, так как проезжая часть из-за припаркованных машин сужается до одной полосы. Это затрудняет движение транспорта и спецтехники. Не исключено, что некоторые водители нарушают правила по не внимательности, но это не освобождает их от ответственности.К слову, подобная не внимательность обойдется водителю в копейку. Штраф - полторы тысячи, плюс услуги эвакуатора и стоянки - все вместе около четырех тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД советуют водителям обращать внимание на знаки, особенно в снегопады, когда город чистят от снега.