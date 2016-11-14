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В Советском районе произошел несчастный случай на охоте.

Сегодня, 12:25 | Просмотров: 87 | Версия для печати
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СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на охоте в Советском районе.
 
ЧП произошло 16 февраля в лесу, расположенном неподалеку от деревни Коковка Советского района.
 
Во время охоты 51-летний мужчина выстрелил по движущемуся силуэту, предполагая, что это кабан. Но вместо животного охотник подстрелил 52-летнего мужчину, который также охотился в данном районе.
 
От полученного ранения пострадавший скончался.
 
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 
Отметим, что это первый несчастный случай на охоте, произошедший в Кировской области в текущем году.
 
Расследование продолжается.


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