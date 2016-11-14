В Советском районе произошел несчастный случай на охоте.
СУ СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая на охоте в Советском районе.
ЧП произошло 16 февраля в лесу, расположенном неподалеку от деревни Коковка Советского района.
Во время охоты 51-летний мужчина выстрелил по движущемуся силуэту, предполагая, что это кабан. Но вместо животного охотник подстрелил 52-летнего мужчину, который также охотился в данном районе.
От полученного ранения пострадавший скончался.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что это первый несчастный случай на охоте, произошедший в Кировской области в текущем году.
Расследование продолжается.
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