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Новости / Происшествия

В Шабалинском районе рабочий пилорамы зарубил топором своего коллегу.

Сегодня, 12:43 | Просмотров: 91 | Версия для печати
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ЧП произошло на территории пилорамы 15 февраля 2019 года.
 
Двое рабочих, живших в сторожке, распивали спиртные напитки.
 
Мужчины до этого не раз конфликтовали. Ссора произошла и в ходе праздничного застолья.
 
Поругавшись, рабочие легли спать. Утром один из мужчин проснулся раньше. Обида после вчерашней ссоры не прошла. Он взял топор и нанес спящему обидчику несколько ударов по голове.
 
От полученных травм рабочий скончался на месте.
 
В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина дал признательные показания.
 
Расследование продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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