В Шабалинском районе рабочий пилорамы зарубил топором своего коллегу.
ЧП произошло на территории пилорамы 15 февраля 2019 года.
Двое рабочих, живших в сторожке, распивали спиртные напитки.
Мужчины до этого не раз конфликтовали. Ссора произошла и в ходе праздничного застолья.
Поругавшись, рабочие легли спать. Утром один из мужчин проснулся раньше. Обида после вчерашней ссоры не прошла. Он взял топор и нанес спящему обидчику несколько ударов по голове.
От полученных травм рабочий скончался на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина дал признательные показания.
Расследование продолжается.
по информации СУ СКР по Кировской области
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