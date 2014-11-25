В Шабалинском районе рабочий пилорамы зарубил топором своего коллегу.

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ЧП произошло на территории пилорамы 15 февраля 2019 года.

Двое рабочих, живших в сторожке, распивали спиртные напитки.

Мужчины до этого не раз конфликтовали. Ссора произошла и в ходе праздничного застолья.

Поругавшись, рабочие легли спать. Утром один из мужчин проснулся раньше. Обида после вчерашней ссоры не прошла. Он взял топор и нанес спящему обидчику несколько ударов по голове.

От полученных травм рабочий скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса в качестве подозреваемого мужчина дал признательные показания.

Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области