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На улицы Кирова вышел родительский патруль

Вчера, 17:45 | Просмотров: 149 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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На улицы Кирова вновь вышел родительский патруль. У школы № 60 детям и взрослым сегодня напомнили о том, как правильно переходить дорогу.

Вместе с родителями и сотрудниками Госавтоинспекции к акции присоединились и школьники. Они сами стараются быть дисциплинированными участниками дорожного движения, при этом замечают немало нарушений.

На улицы Кирова вышел родительский патрульЯРОСЛАВ ГЛУШКОВ, УЧЕНИК 5 КЛАССА ШКОЛЫ № 60:
«Чаще всего стараюсь переходить с группами людей, чтобы было безопасней, как всегда, соблюдаю правила, смотрю влево, перейду до половины, смотрю вправо. Сейчас все ездят на великах, самокатах, и никто не смотрит, и никто не слазит, а просто ездят, даже не смотря по сторонам».
 
 
И здесь же можно было наблюдать, как нельзя пересекать проезжую часть на велосипеде. А в следующий раз мальчик уж один так же может поехать по пешеходному переходу, не сходя с двухколесного транспорта.

На улицы Кирова вышел родительский патрульВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как мы видим сегодня, к сожалению, даже при таком количестве участников есть нарушения, преимущественно со стороны родителей».
 
 
Также было немало пешеходов, которые переходя дорогу, разговаривали по телефону и не снимали наушники. Родители, привозя детей в школу, высаживали их прямо на дорогу, и ребятам приходилось идти по проезжей части, что тоже является нарушением правил. Отметим, что число автоаварий, где получают травмы дети, меньше не становится.

На улицы Кирова вышел родительский патрульЕЛЕНА ЗЫКИНА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«На сегодняшний момент на территории областного центра произошло 31 ДТП, в которых пострадало 32 ребенка, каждый второй из пострадавших – пешеход».

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям о необходимости повторять со своими детьми маршруты безопасности.

На улицы Кирова вышел родительский патрульАЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Также проговаривайте, где можно кататься ребенку на велосипеде, каким образом это будет для него безопасно, до 14 лет детям строго запрещается выезжать на проезжую часть, они должны кататься только на закрытых площадках и тротуарах, там, где нет дороги и автомобилей».
 
 
Добавим, что все мероприятия в регионе проходят в рамках Пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.


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