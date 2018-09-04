На улицы Кирова вышел родительский патруль

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«Чаще всего стараюсь переходить с группами людей, чтобы было безопасней, как всегда, соблюдаю правила, смотрю влево, перейду до половины, смотрю вправо. Сейчас все ездят на великах, самокатах, и никто не смотрит, и никто не слазит, а просто ездят, даже не смотря по сторонам».

«Как мы видим сегодня, к сожалению, даже при таком количестве участников есть нарушения, преимущественно со стороны родителей».

«Также проговаривайте, где можно кататься ребенку на велосипеде, каким образом это будет для него безопасно, до 14 лет детям строго запрещается выезжать на проезжую часть, они должны кататься только на закрытых площадках и тротуарах, там, где нет дороги и автомобилей».

На улицы Кирова вновь вышел родительский патруль. У школы № 60 детям и взрослым сегодня напомнили о том, как правильно переходить дорогу.Вместе с родителями и сотрудниками Госавтоинспекции к акции присоединились и школьники. Они сами стараются быть дисциплинированными участниками дорожного движения, при этом замечают немало нарушений.И здесь же можно было наблюдать, как нельзя пересекать проезжую часть на велосипеде. А в следующий раз мальчик уж один так же может поехать по пешеходному переходу, не сходя с двухколесного транспорта.Также было немало пешеходов, которые переходя дорогу, разговаривали по телефону и не снимали наушники. Родители, привозя детей в школу, высаживали их прямо на дорогу, и ребятам приходилось идти по проезжей части, что тоже является нарушением правил. Отметим, что число автоаварий, где получают травмы дети, меньше не становится.Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям о необходимости повторять со своими детьми маршруты безопасности.Добавим, что все мероприятия в регионе проходят в рамках Пятой Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.