В Подосиновце иномарка врезалась в забор: 1 человек погиб.
ДТП произошло ночью 11.05.2019 года.
В п. Подосиновец на ул. Советской напротив дома № 99, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и врезался в забор.
В результате удара автомобиль перевернулся.
В аварии погибла 30-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Королла».
Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.