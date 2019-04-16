В Подосиновце иномарка врезалась в забор: 1 человек погиб.

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ДТП произошло ночью 11.05.2019 года.

В п. Подосиновец на ул. Советской напротив дома № 99, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением и врезался в забор.

В результате удара автомобиль перевернулся.

В аварии погибла 30-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Королла».

Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.