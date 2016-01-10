В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

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ДТП произошло в 14 часов 45 минут на 377 км федеральной автодороги «Вятка».

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Фольксваген» совершил наезд на лося.

Животное внезапно выбежало на проезжую часть дороги.

В результате происшествия три пассажира автомобиля «Фольксваген» получили травмы: 19-летняя девушка, 36-летняя женщина и 8-летняя девочка.

От госпитализации отказались.