В Кирово-Чепецке по факту гибели 2-летнего ребенка возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла вечером 8 мая 2019 года.
Из дома, расположенного на улице 21 микрорайон г. Кирово-Чепецка, в больницу был доставлен 2-летний ребенок.
Мальчик выпал из окна с высоты 4 этажа. 12 мая, не смотря на помощь медиков, ребенок скончался в больнице.
По версии следствия, мальчик оперся на москитную сетку открытого пластикового стеклопакета. Сетка не выдержала давления, что привело к падению ребенка на землю со значительной высоты.
С целью установить все обстоятельства произошедшего было принято решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время следователи проводят следственные действия.
Расследование продолжается.
по информации СУ СКР по Кировской области
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