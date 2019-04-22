В Лебяжском районе иномарка вылетела в кювет.

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Авария случилась в 18 часов 14.05.2019 года.

На 49 километре автодороги Советск-Лебяжье-Марчата, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением.

Иномарка съехала с дороги и застряла в канаве.

В результате происшествия водитель автомобиля «Пежо» получил травмы и был госпитализирован.

В целом за прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 2 получили травмы.