На улице Советской произошло смертельное ДТП.

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ДТП случилось около часа ночи 15.05.2019 года.

На ул. Советской, 1, в Нововятском районе г. Кирова, 37-летний водитель «ВАЗ-21099» потерял управление.

В результате автомобиль врезался в опору уличного освещения. От удара столб надломился и упал.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» погиб на месте ДТП.