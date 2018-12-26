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Новости / Происшествия

40-летнего жителя Нолинского района за истязание сына приговорили к условному сроку.

Вчера, 14:52 | Просмотров: 162 | Версия для печати
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Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
 
Инцидент произошел летом 2018 года.
 
40-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и был недоволен поведением своего сына. Мужчина кинул в ребенка тяжелой подушкой. Мальчик упал на пол и сильно ударился головой.
 
На этом отец не успокоился. Он систематически наносил сыну удары руками и ногами по голове и телу, от которых ребенок снова падал и ударялся головой.
 
В ходе следствия и на суде вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.
 
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.
 
В адрес начальника МО МВД России «Нолинский» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого участковому уполномоченному полиции за недостаточную работу по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних было объявлено устное замечание.
 
Органами системы профилактики обвиняемый поставлен на профилактический учет.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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