40-летнего жителя Нолинского района за истязание сына приговорили к условному сроку.

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Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Инцидент произошел летом 2018 года.

40-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и был недоволен поведением своего сына. Мужчина кинул в ребенка тяжелой подушкой. Мальчик упал на пол и сильно ударился головой.

На этом отец не успокоился. Он систематически наносил сыну удары руками и ногами по голове и телу, от которых ребенок снова падал и ударялся головой.

В ходе следствия и на суде вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

В адрес начальника МО МВД России «Нолинский» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого участковому уполномоченному полиции за недостаточную работу по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних было объявлено устное замечание.

Органами системы профилактики обвиняемый поставлен на профилактический учет.

по информации СУ СКР по Кировской области