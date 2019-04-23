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В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской

Вчера, 17:36 | Просмотров: 271 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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7 лет лишения свободы! - запросил прокурор для пьяного водителя, по вине которого осенью погибла 10-летняя девочка. В Октябрьском районном суде продолжается рассмотрение громкого уголовного дела.
 
 
Громкий судебный процесс по делу пьяного водителя, сбившего на улице Московской двух пешеходов, выходит на финишную прямую. Состоялись прения сторон. Шатохин полностью признал вину, по мнению прокурора, это должно стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Отягчающим - совершение преступления в состоянии опьянения и неоднократная судимость Шатохина.

- Прошу назначить окончательное наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
 
Взыскать денежные средства с Шатохина в счет возмещения морального вреда в размере 3 млн. рублей в пользу Кондратьевой.
Напомним, осенью обвиняемый крепко выпил и угнал автомобиль у спавшего приятеля. А затем, уходя от преследования ГИБДД, сбил на пешеходном переходе бабушку и внучку. Ребенок погиб на месте, женщина получила тяжелые травмы и до сих пор не встала на ноги.

В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской ВИКТОРИЯ КОНДРАТЬЕВА:
«Она находится в ужасном моральном состоянии, как и вся наша семья. И нам жить теперь с этим горем всю жизнь. К сожалению, наши законы не позволяют дать того срока, которого я желаю, чтобы он больше вообще никогда не находился на свободе, чтобы он больше не мог никому и никогда нанести вред».
 
 
Убитые горем родители погибшей девочки требуют максимально возможного наказания для Шатохина. Напомним, максимум, что грозит ему - это семь лет лишения свободы. Защитник обвиняемого, известный по делу Игнатяна, неожиданно для всех заявил, что пешеходы сами частично виноваты в случившемся.

- Пункт 4.7 ПДД прямо гласит, если пешеходы видят, звуковую сигнализацию, они должны воздержаться от перехода.
- Потерпевшая пояснила, что у ее матери со зрением и слухом все хорошо.
 
 
Это заявление вызвало бурную реакцию потерпевших и их представителя. Точку в этом деле уже совсем скоро поставит суд.

В Кирове продолжается суд над виновником смертельного ДТП на Московской АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Прения сторон длились около часа. Приговор будет оглашен в пятницу, 17 мая. Тогда станет известно, какое же наказание понесет виновник смертельного ДТП».


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