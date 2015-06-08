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Как не допустить случаев падений детей из многоэтажных домов

Сегодня, 10:56 | Просмотров: 136 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Окно в пропасть. С наступлением теплой погоды в Кировской области учащаются случаи падения детей из окон. Именно по этой причине на днях в Кирово-Чепецке погиб 2х-летний мальчик. О проблеме, которая не теряет своей актуальности, - репортаж Анастасии Елсуковой.
 
 
Смотреть в окно из бинокля - одно из любимых развлечений 3х-летнего Мирона. Любопытный малыш познает мир. Разумеется, под неусыпным контролем мамы, которая всегда рядом. И это, пожалуй, главная, но не единственная мера безопасности.

Как не допустить случаев падений детей из многоэтажных домовНАТАЛЬЯ ИСТОМИНА, МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ:
«Окна всегда не нараспашку, не открыты. Поэтому максимум мы оставляем при детях вот такое микропроветривание. Стараемся, чтобы ребенок самостоятельно не мог подняться на подоконник, на балконе нет стульев».

С наступлением теплой погоды в Кировской области учащаются факты падения детей из окон. Каждый год только в нашем регионе регистрируется до пяти подобных случаев. На днях в Кирово-Чепецке погиб ребенок, упав с высоты четвертого этажа. Ровно год назад в Коминтерне девочки-близняшки выпали из окна на девятом этаже. Одну из них спасти не удалось.

Как не допустить случаев падений детей из многоэтажных домовСЕРГЕЙ КАРАВАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ:
«Как правило, травмы это сочетанные: и чмт, и травмы внутренних органов, и переломы длинных трубчатых костей. В подавляющем большинстве случаев, травмы тяжелые, требующие длительного лечения и имеющие прогноз не самый благоприятный».
 
 
В зоне особого риска - дети от 2х до 5ти лет, они любопытны, но в силу возраста еще не умеют распознавать опасность. Поэтому причиной подобных трагедий чаще всего становится невнимательность взрослых.

Как не допустить случаев падений детей из многоэтажных домовПАВЕЛ РОЗУВАН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чаще всего сценарий с москитными сетками. Нельзя детей оставлять одних. Дети не понимают, что сетка - это не преграда - облокачиваются и происходит несчастный случай».

Трагедии можно избежать, если заранее продумать систему защиты, уверены специалисты. Вариантов несколько. И все они весьма доступны. Позаботиться о детской безопасности призваны, например, вот такие замки с ключом.

Как не допустить случаев падений детей из многоэтажных домовАРТЕМ ПАНТЕЛЕЕВ, МЕНЕДЖЕР СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН:
«Только в таком положении оно будет открыто. Это будет создавать проветривание в комнате, но в обычном режиме оно не будет открываться, то есть, дети уже не откроют окно и не выпадут из окна».
 
 
Обеспокоенные родители, после недавней трагедии в Кирово-Чепецке, делятся в соцсетях своими способами защиты. Некоторые даже советуют "просто снять все ручки". Но, пожалуй, главная рекомендация, которая звучит отовсюду - ни на минуту не оставлять детей без присмотра.


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