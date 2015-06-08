Как не допустить случаев падений детей из многоэтажных домов
НАТАЛЬЯ ИСТОМИНА, МАМА ДВОИХ ДЕТЕЙ:
«Окна всегда не нараспашку, не открыты. Поэтому максимум мы оставляем при детях вот такое микропроветривание. Стараемся, чтобы ребенок самостоятельно не мог подняться на подоконник, на балконе нет стульев».
С наступлением теплой погоды в Кировской области учащаются факты падения детей из окон. Каждый год только в нашем регионе регистрируется до пяти подобных случаев. На днях в Кирово-Чепецке погиб ребенок, упав с высоты четвертого этажа. Ровно год назад в Коминтерне девочки-близняшки выпали из окна на девятом этаже. Одну из них спасти не удалось.
СЕРГЕЙ КАРАВАЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ:
ПАВЕЛ РОЗУВАН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Чаще всего сценарий с москитными сетками. Нельзя детей оставлять одних. Дети не понимают, что сетка - это не преграда - облокачиваются и происходит несчастный случай».
Трагедии можно избежать, если заранее продумать систему защиты, уверены специалисты. Вариантов несколько. И все они весьма доступны. Позаботиться о детской безопасности призваны, например, вот такие замки с ключом.
АРТЕМ ПАНТЕЛЕЕВ, МЕНЕДЖЕР СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН:
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