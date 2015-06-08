Как не допустить случаев падений детей из многоэтажных домов

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«Как правило, травмы это сочетанные: и чмт, и травмы внутренних органов, и переломы длинных трубчатых костей. В подавляющем большинстве случаев, травмы тяжелые, требующие длительного лечения и имеющие прогноз не самый благоприятный».

«Только в таком положении оно будет открыто. Это будет создавать проветривание в комнате, но в обычном режиме оно не будет открываться, то есть, дети уже не откроют окно и не выпадут из окна».

Окно в пропасть. С наступлением теплой погоды в Кировской области учащаются случаи падения детей из окон. Именно по этой причине на днях в Кирово-Чепецке погиб 2х-летний мальчик. О проблеме, которая не теряет своей актуальности, - репортаж Анастасии Елсуковой.Смотреть в окно из бинокля - одно из любимых развлечений 3х-летнего Мирона. Любопытный малыш познает мир. Разумеется, под неусыпным контролем мамы, которая всегда рядом. И это, пожалуй, главная, но не единственная мера безопасности.С наступлением теплой погоды в Кировской области учащаются факты падения детей из окон. Каждый год только в нашем регионе регистрируется до пяти подобных случаев. На днях в Кирово-Чепецке погиб ребенок, упав с высоты четвертого этажа. Ровно год назад в Коминтерне девочки-близняшки выпали из окна на девятом этаже. Одну из них спасти не удалось.В зоне особого риска - дети от 2х до 5ти лет, они любопытны, но в силу возраста еще не умеют распознавать опасность. Поэтому причиной подобных трагедий чаще всего становится невнимательность взрослых.Трагедии можно избежать, если заранее продумать систему защиты, уверены специалисты. Вариантов несколько. И все они весьма доступны. Позаботиться о детской безопасности призваны, например, вот такие замки с ключом.Обеспокоенные родители, после недавней трагедии в Кирово-Чепецке, делятся в соцсетях своими способами защиты. Некоторые даже советуют "просто снять все ручки". Но, пожалуй, главная рекомендация, которая звучит отовсюду - ни на минуту не оставлять детей без присмотра.