В Кирове сотрудника банка подозревают в коммерческом подкупе.

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Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что в начале 2019 года начальник отдела управления информационных технологий одного из кировских банков получил от заместителя директора одной из компаний, занимающихся работой в сфере компьютерных технологий, деньги и бытовую технику на сумму более 175 тысяч рублей.

По версии следствия, таким было "откат-вознаграждение" за помощь бизнесмену в заключении договора с банком на поставку оборудования и программного обеспечения.

Следователями Второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области было возбуждено уголовное дело. По месту жительства и работы подозреваемого были проведены обыски.

В ходе расследования был установлен еще один эпизод преступной деятельности подозреваемого.

В сентябре 2017 года банкир незаконно получил от ведущего менеджера по продажам одной из компаний города денежные средства в сумме 224 тысячи рублей. "Откат" был получен за продление договора с банком на поставку программного обеспечения, а также за оказание содействия в будущем.

Следователи регионального Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.