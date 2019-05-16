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Новости / Происшествия

В кировском СК возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Зубаревском лесу.

Сегодня, 12:24 | Просмотров: 164 | Версия для печати
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Инцидент произошел 15 мая 2019 года.
 
Случайные прохожие обнаружили в Зубаревском лесу в черте Кирова тело новорожденного ребенка.
 
На месте происшествия следователи СК обнаружили матерчатый мешок бежевого цвета с вышивкой «Святая вода».
 
В кировском СК возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка в Зубаревском лесу.Всех, кто узнал данный предмет, видел ранее и знает, кому он мог принадлежать, просят сообщить в следственный комитет и полицию.
 
Также следователи обращаются к жителям города Кирова с просьбой обращаться в правоохранительные органы, если они обладают любой информацией, связанной с данным фактом.
 
Если вам известно о женщинах, которые были беременны, но после родов в роддомах вернулись домой без ребенка, если у знакомых (соседей) на дому родился ребенок, но в настоящее время вам известно, что его дома нет, сообщайте сотрудникам полиции и следователям по телефонам: 102, 485-202. Вся информация будет проверена.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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