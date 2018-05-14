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Новости / Происшествия

Рейд ГИБДД по тонировке

Сегодня, 15:07 | Просмотров: 102 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В областном центре сотрудники ГИБДД продолжают выявлять нарушителей правил тонирования автостекол. Сегодня в очередной рейд вместе с экипажем ДПС отправилась наша съемочная группа.

Тонированные стекла ухудшают обзор, а это может стать причиной ДТП. Особенно велик риск дорожно-транспортных происшествий в темное время суток и в неблагоприятных погодных условиях. Водитель тонированного автомобиля может попросту не заметить преграду на своем пути или пешехода.

Рейд ГИБДД по тонировке НИКИТА БАЕВ, ИНСПЕКТОР ПРОПАГАНДЫ УГИБДД:
«Вот уже в этом году одно ДТП произошло как раз из-за тонировки. У водителя транспортного средства присутствовала тонировка на стеклах».
 
 
Ежедневно на дорогах автоинспекторы выявляют автомобили с пленками на стеклах, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Напомним, что светопропускание автомобильных стекол должно составлять не менее 70%. С начала года уже составлено более 1600 административных материалов.

НИКИТА БАЕВ, ИНСПЕКТОР ПРОПАГАНДЫ УГИБДД:
«Из-за того, что наряды очень часто и очень плотно работают по тонировке, то водители стараются меньше тонироваться. И тонированных машин, как мы видим в городе, становится не в разы, но на порядок меньше».
 
 
Инспекторы ДПС при помощи специальных приборов определяют степень затонированности стекол машин и процент пропускной способности света. Помимо штрафа в пятьсот рублей нарушитель будет обязан удалить тонировочную пленку.


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