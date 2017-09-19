В Кирове стартовал проект "Азбука правовой грамотности"

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- Мы с вами сегодня проведем необычный интерактивный урок - азбука юридической грамотности.

«Учитывая активный возраст, они уже могут совершать различные финансовые сделки. Есть телефон, есть счет, который привязан к этому телефону и, к сожалению, они становятся потерпевшими в результате мошеннических действий - это одна сторона».

«Мне кажется, что данные уроки очень важны в наше время. Лично для меня тоже очень важно - я узнала много нового, узнала, что я могу, что не могу делать в своем возрасте».

В Кирове стартовал проект под названием "Азбука правовой грамотности". Это уроки для школьников, где им в доступной форме разъясняют основные нормы административного и уголовного права.Десятиклассники сегодня ненадолго покинули школьные классы, и пришли на кафедру финансово-юридической академии. Уже с первых минут правового урока стало понятно - вся информация нужная и применимая в жизни. Ребятам рассказали, какие существуют правила и ограничения, а также какие права есть у несовершеннолетних. Так, например, многие уже со школьной скамьи стремятся работать - а для этого необходимо знать тонкости трудового договора.Для школьников важно не только знать свои права, но и быть юридически подкованными, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Не секрет, что современные дети не расстаются с сотовыми телефонами и часами сидят в интернете.Многие из освещаемых на уроке вопросов пересекаются с темами обществознания, которые школьники часто сдают в качестве ЕГЭ. Но все же главная ценность правовых уроков - это польза в обычной жизни, считает десятиклассница Ирина Комарова.Проект "Азбука правовой грамотности" разработан тремя ведущими юридическими ВУЗами России. В нашем регионе он реализуется по инициативе УМВД совместно с общественным советом ведомства. Это долгосрочный проект, который будет проходить на площадках МФЮА и охватит практически все школы города Кирова.