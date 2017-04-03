В отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО "Алмис" возбуждено уголовное дело.

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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере.

Сотрудниками УФСБ России по Кировской области было установлено, что 27 ноября 2013 года ООО ПКП «Алмис» подало в департамент лесного хозяйства Кировской области заявление о реализации инвестиционного проекта.

Представители предприятия презентовали концепцию инвестпроекта с поквартальным описанием объема инвестиции, направленных на модернизацию производства. Д

ля реализации проекта ООО "Алмис" получило в долгосрочную аренду заранее подобранные и согласованные лесные участки без проведения аукциона, с установленным ежегодным объемом заготовки древесины. Инвесторы должны были ежеквартально предоставлять в министерство лесного хозяйства отчеты о ходе реализации проектов с документами, подтверждающих инвестиции в проект.

С 2015 по 2018 годы неустановленные лица из числа руководства ООО «Алмис» ежеквартально предоставляли в министерство лесного хозяйства Кировской области отчеты об инвестициях в вышеуказанный проект. Но показатели были завышены и фактически не соответствовали реальным вложениям.

В итоге лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб в размере более 64 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела будет проведена тщательная работа по изучению документации организации. Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области