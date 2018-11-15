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Новости / Происшествия

В Кирове прошла волна ложных сообщений о минировании.

Сегодня, 18:55 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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21 мая в Кирове были эвакуированы персонал и пассажиры железнодорожного вокзала, а также работники и посетители нескольких торговых центров.
 
Здания были оцеплены, помещения обследовали кинологи со служебными собаками.
 
По информации пресс-службы УМВД по Кировской области, сегодня днем в полицию поступили анонимные сообщения о минировании вокзала и нескольких торговых центров. В их числе - «Крым», «Европейский», «ЦУМ», «Росинка» и ряд других.
 
В ходе проверки предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, обнаружено не было.
 
В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
 
Виновных могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, привлечь к принудительным работам на три года.
 
Также санкции предусматривают ограничение свободы на три года.


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