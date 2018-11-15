В Кирове прошла волна ложных сообщений о минировании.

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21 мая в Кирове были эвакуированы персонал и пассажиры железнодорожного вокзала, а также работники и посетители нескольких торговых центров.

Здания были оцеплены, помещения обследовали кинологи со служебными собаками.

По информации пресс-службы УМВД по Кировской области, сегодня днем в полицию поступили анонимные сообщения о минировании вокзала и нескольких торговых центров. В их числе - «Крым», «Европейский», «ЦУМ», «Росинка» и ряд других.

В ходе проверки предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, обнаружено не было.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Виновных могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, привлечь к принудительным работам на три года.

Также санкции предусматривают ограничение свободы на три года.