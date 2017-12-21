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Житель Кирово-Чепецка пытался получить посылку с запрещенными стероидами.

Сегодня, 14:57 | Просмотров: 72 | Версия для печати
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В Кировской области полицейские пресекли контрабанду сильнодействующих веществ.
 
В полицию поступила оперативная информация, что житель Кирово-Чепецка должен получить из одного из государств СНГ посылку с сильнодействующим веществом.
 
Перемещение данного препарата через государственную границу России запрещено.
 
Мужчина был задержан после того, как получил свой заказ. Посылка с ампулами была изъята и направлена на экспертизу. Исследования показали, что в них находится более 8 граммов анаболического стероида. Препарат относится к сильнодействующим веществам.
 
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».
 
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или без такового.
 
по информации УМВД по Кировской области


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