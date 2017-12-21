Житель Кирово-Чепецка пытался получить посылку с запрещенными стероидами.

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В Кировской области полицейские пресекли контрабанду сильнодействующих веществ.

В полицию поступила оперативная информация, что житель Кирово-Чепецка должен получить из одного из государств СНГ посылку с сильнодействующим веществом.

Перемещение данного препарата через государственную границу России запрещено.

Мужчина был задержан после того, как получил свой заказ. Посылка с ампулами была изъята и направлена на экспертизу. Исследования показали, что в них находится более 8 граммов анаболического стероида. Препарат относится к сильнодействующим веществам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или без такового.

по информации УМВД по Кировской области