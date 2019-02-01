В Кирове вынесли приговор трем вымогателям.

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Инцидент произошел в июле 2018 года.

Трое жителей Кировской области 32, 32 и 30 лет) вымогали у 32-летнего кировчанина 5 миллионов рублей.

Жертву избивали, избивали, пытались душить, окунали его голову в воду, лишая возможности дышать, а также неоднократно высказывали различные угрозы потерпевшему.

24 июля в одной из квартир города Кирова было обнаружено тело потерпевшего.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства и вымогательству.

Суд назначил всем трем обвиняемым наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Двум фигурантам - на срок пять с половиной лет, одному - на срок 8 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области