В Кирове вынесли приговор трем вымогателям.
Инцидент произошел в июле 2018 года.
Трое жителей Кировской области 32, 32 и 30 лет) вымогали у 32-летнего кировчанина 5 миллионов рублей.
Жертву избивали, избивали, пытались душить, окунали его голову в воду, лишая возможности дышать, а также неоднократно высказывали различные угрозы потерпевшему.
24 июля в одной из квартир города Кирова было обнаружено тело потерпевшего.
По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства и вымогательству.
Суд назначил всем трем обвиняемым наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Двум фигурантам - на срок пять с половиной лет, одному - на срок 8 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
по информации СУ СКР по Кировской области
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