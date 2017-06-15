За выходные в Кирове произошло 6 ДТП, в которых получили травмы 11 человек.
ДТП произошло 26 мая на улице П. Корчагина около 2 часов ночи.
По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и вылетел в кювет.
"Восьмерка" перевернулась и врезалась в дерево.
В результате происшествия 18-летний молодой человек-пассажир автомобиля получил травмы (не госпитализирован).
По информации ГИБДД, виновник аварии не имел водительских прав.
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